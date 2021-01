Joe Biden vul vinavant scumond d'entrar per glieud da l'Europa

Per il mument datti in scumond d'entrar en ils Stadis Unids per Europeanas ed Euopeans. Il president american partent, Donald Trump, ha atgnamain annunzià ch'il stop d'entrar vegnia puspè abolì ils 26 da schaner. Ses successur, Joe Biden, na vul dentant betg realisar quai.

Sco che la futura pledadra da la Chasa alva ha communitgà, n'haja la regenza sin cussegl dal team medicinal betg il segn d'abolir la restricziun. La nova regenza planiseschia plitost ulteriuras mesiras en connex cun viadis internaziunals. Quai per franar la derasaziun dal virus.

Pauc sustegn per Donald Trump

Il temp d'uffizi da Donald Trump va a fin damaun cun la saramentaziun da Biden. Il president partent vegn a bandunar la Chasa alva cun uschè pauc sustegn sco anc mai durant ses temp d'uffizi. Tenor ina retschertga da l'institut Gallup, van mo var 34% da las Americanas ed Americans d'accord cun sia lavur. Er en congual cun auters presidents americans saja quai il pli nausch resultat insumma.