En vista a la crisa da corona vul la regenza americana impedir ch'i vegnia cumprà sin reserva, per exempel mascras da protecziun e meds da dischinfectar. President Donald Trump ha suttascrit ina disposiziun che scumonda in tal agir. Er tgi che venda medischina per in pretsch exagerà duai vegnir chastià. Nagin dastgia profitar da la situaziun d'urgenza.

Prest puspè schliar restricziuns

Il president Donald Trump ha plinavant empermess che la crisa na sa sviluppeschia betg ad ina problem finanzial stabel. Insumma sa sprova il president american da derasar optimissem. La crisa vegnia tuttenina ad esser surmuntada. L'America vegnia prest puspè ad esser averta per fatschentas e quai vegnia ad esser pli baud ch'èn trais u quatter mais.

America vegn bainprest puspè ad esser averta per fatschentas.

La vita normala vegnia a turnar e l'economia americana vegnia a sa revegnir. Trump ha dentant era concedì che a curta vista vegnia la situaziun mendra.

California serra splagias

Per l'emprima giada èn splagias vegnidas serradas en California. Il president communal da San Diego ha ordinà da serrar splagias, parcs e sendas da viandar. La fin d'emna haja memia blera glieud betg resguardà las restricziuns da tegnair distanza.