Il president american, Donald Trump è da l'avis che l'avertiment da l'expert da sanadad e cussegliader Anthony Fauci na saja betg giustifitgabel. Fauci ha avertì Donald Trump dad avrir memia baud puspè l'economia dal pajais. «Per mai n'è quai nagina schliaziun giustifitgabla» ha ditg Trump als reporters en la Chas'alva. El saja surprais da la vista da Fauci.

Il manader da l'Institut naziunal per allergias ed infecziuns (NIAID) aveva declerà durant in'audiziun tar il senat, ch'i fetschia senn da restar tar las mesiras cumprovadas, enfin ch'i dettia in vaccin per franar il virus.

Plinavant ha Trump accentuà ch'i saja impurtant che scolas ed universitads vegnian puspè avertas a partir da l'atun. L'onn da scola che vegn duai avair lieu sco usità, gist en vista a quai ch'il virus haja fitg pauc effect sin persunas giuvnas, ha ditg Trump vinavant.