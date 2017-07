Stadis Unids: Trumpcare fa naufragi

Ils republicans han declerà uffizialmain il naufragi da lur sboz da lescha per la refurma da sanadad.

Il schef da fracziun Mitch McConnell ha ditg, ch'i saja evident ch'els na vegnian betg ad avair success da dismetter la refurma da sanadad Obamacare, e remplazzar quella tras in nov sistem.

McConnell ha annunzià da vulair metter sin via ina votaziun che prevedia da dismetter Obamacare cun in retard da dus onns. Il motiv per quest pass è la resistenza en las atgnas retschas dals republicans.

Sconfitta per Donald Trump

Cun il naufragi da ses sboz per la refurma da sanadad è in impurtant project dal president american mess sin glatsch per il mument. Trump aveva empermess durant il cumbat per il presidi, d'abolir il sistem da sanadad introducì da ses antecessur Barack Obama, e da remplazzar quel cun in sistem dal tuttafatg nov.

La chombra dals represchentants aveva deliberà ils plans per Trumpcare il matg. Ils republicans han però stuì spustar ina votaziun en il senat gia il zercladur, perquai ch'els n'han betg chattà ina maioritad en las atgnas retschas.

