Stadis Unids vulan 18 mia. per mir al cunfin cun Mexico

Ils Stadis Unids vulan para investir 18 milliardas dollars per construir in mir al cunfin cun il Mexico ils proxims 10 onns.

I giaja per extender ils indrizs ch’existian gia. Quai rapporta almain la gasetta «Wall Street Journal». Questa summa cuvriss be ils custs da construcziun. Tenor il plan da l’autoritad per la protecziun dals cunfins duain supplementarmain 500 kilometers dal cunfin vegnir segirads cun in mir. Quai fin l’onn 2027. Lura fiss quest mir en tut 1'500 kilometers lung. Quai correspunda bunamain a la mesadad da l’entira lingia da cunfin tranter ils dus pajais vischins.

Ademplir in'empermischun fatga en il cumbat electoral

Da construir in mir al cunfin cun il Mexico è stada ina da las empermischuns centralas da Donald Trump en ses cumbat electoral. Questa decisiun è però fitg dispitaivla e chaschuna adina puspè dissonanzas diplomaticas cun il Mexico.

