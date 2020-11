La proposta taliana d’avrir pli tard la stagiun da sport d’enviern en l’Uniun europeica procura per dispita tranter ils pajais da las Alps. Il primminister Giuseppe Conte vul ch’ils territoris da skis restian serrads pervi da la pandemia da corona almain fin ils 10 da schaner.

L’Italia vul coordinar ensemen cun ils auters pajais da l’UE in urari europeic per avrir pass per pass ils territoris da skis. Il primminister da la Bavaria Markus Söder sustegna la proposta da Conte.

Austria vul avrir

L'Austria vul laschar avert ils territoris da skis sur Nadal, quai ha il pajais adina puspè punctuà ils davos mais. Ed uschia è la reacziun cunter la proposta taliana massiva. Il minister da finanzas austriac Gernot Blümel refusa la proposta da l'Italia da serrar las pistas en l'entira Europa e pretenda indemnisaziuns da milliardas.