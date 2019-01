cuntegn

Exteriur - Stancladad da virolar periclitescha la sanadad

Substanzas nuschaivlas en l’aria, corpulenza, il virus d’Ebola e la resistenza cunter il vaccinar. Quai èn tenor ina glista da l’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO ils pli gronds ristgs per la sanadad. Quai scriva la WHO sin sia pagina d’internet.