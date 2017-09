Stemprà Maria cuntanscha Puerto Rico

La mesemna ha il stemprà Maria devastà grondas parts da l'insla caribica da Puerto Rico. Almain ina persuna è morta.

Il hurican Maria ha chaschunà grevs donns sin l'insla caribica da Puerto Rico. Tenor las autoritads è almain ina persuna morta. L'um saja vegnì sturnì d'ina aissa ch'il vent haja sufflà giu d'in tetg.

Il current electric saja crudà or dapertut e l’insla saja vegnida inundada per gronda part. Il stemprà haja furià cun ina spertezza da 250 kilometers per ura. Cun il sidost da l'insla na saja anc betg pussibel da prender si contact, ha communitgà il guvernatur dal pajais Ricardo Rossellò.

Entant è il dumber d’unfrendas sin l’insla Dominica s’augmentà sin 14. Sin l’insla franzosa Guadeloupe haja dà dus morts. Sco quai ch’il center da huricans a Miami ha communitgà, sa movia il stemprà plaunsieu en direcziun nordvest. Tenor prognosas actualas duai «Maria» passar la Republica Dominicana gievgia saira. Silsuenter sa movia il hurican en direcziun da las Bahamas.

RR novitads 10:00