Stockholm: Ulteriura persuna arrestada

Duas emnas suenter l'attatga terroristica a Stockholm ha la polizia arrestà in'ulteriura persuna. Quai ha communitgà la procura publica.

Fin mesemna stoppia la procura publica decider davart in cumond d’arrest. Sco la polizia communitgescha saja la persuna en arrest dapi ier. Davart l’identitad da la persuna arrestada na datti anc naginas indicaziuns uffizialas.

Dad in’attatga ils 7 d’avrigl è in camiun charrà en passants e silsuenter en in center da cumpra. Quatter persunas èn vegnidas mazzadas. Da l’attentader probabel sa tracti dad in um da l’Usbekistan. El è en arrest d’inquisiziun.

RR novitads 17:00