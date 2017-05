Strusch meglierament sin il martgà da lavur europeic

La situaziun sin il martgà da lavur europeic n'è strusch sa megliurada il mars. Uschia resta il dumber da persunas senza lavur sco avant in mais tar 9,5%, ni tar radund 15,5 milliuns persunas dischoccupadas.

Sco l’uffizi da statistica europeic Eurostat scriva è il dumber da dischoccupads sa reducì il mais passa per 5’000. La quota da 9.5% dischoccupaziun è dentant anc adina la pli bassa dapi l’avrigl 2009, scriva Eurostat. En cumparegliaziun cun las cifras d’avant in onn è il dumber da dischoccupads sa reducids per 991’000 persunas.

La Germania ha la bassa quota en la zona dal euro

Era nagut nov è che la Germania ha la pli bassa quota da dischoccupaziun en la zona dal euro – quella è tar 3,9%. Il pajais vischin la segund ferma economica en la zona dal euro, la Frantscha, noda in fitg aut dumber da dischoccupads – la quota è qua tar 10,1%.

