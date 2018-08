Il segund di suenter la sballunada da la punt a Genua datti be anc pitschnas speranzas da chattar survivents. Per la regiun da Genua ha la regenza taliana decretà il stadi d’urgenza per in onn. La regenza ha mess a disposiziun 5 milliuns euros sco agid urgent.

Probabel na datti nagins survivents pli sut las ruinas da la punt.

La regenza taliana fa per part responsabla l’Uniun europeica, che cun las obligaziuns da spargnar manchian ils daners.

Ma era il «movimento 5 Stelle» ha impedì che las punts en la regiun da Genua vegnan sanadas.

La probabladad ch'i dat anc unfrendas sut las ruinas saja deplorablamain fitg gronda, ha ditg il minister da l'intern talian, Matteo Salvini. Per ils 39 morts confermads uffizialmain duai dar la sonda ina sepultura ha communitgà sin facebook il primminister Giuseppe Conte. La procura publica da l’Italia aveva inditgà 42 unfrendas mortalas.

Reglas da deficits impedeschan investiziuns

Il minister dal intern talian Matteo Salvini ha fatg responsabla l’Uniun europeica e sias restricziun da spargnar per la mancanza da daners per far sanaziuns. L’UE ha refusà las reproschas. Ils stadis commembers hajan savess da metter prioritads nua ch’els vulan investir ed Brüssel haja gia fatg attent l’Italia d’investir en l’infrastructura. Per ils onns 2014 fin 2020 survegn l’Italia da l’UE 2,5 milliardas euros per vias e viafiers.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Exteriur La regenza taliana fa responsabla il gestiunari da la punt

La rolla dal «movimento 5 Stelle»

Gia dapi blers onns vegn debattà sur da pussaivlas vias per sanar la rait d’autostrada en la regiun da Genua. Uschia vuleva l’interpresa «autostrade per l’Italia» sanar savessa l’infrastructura e da l’autra vart avess quella lura survegnì ina prolungaziun da la concessiun. Impedì il project ha la politica e en emprima lingia il «movimento 5 Stelle». Uschia haja il schef Beppe Grillo scrit sin medias socialas che la punt da Morandi vegnia a tegnair segir ils proxims 50 onns. Uss han ils responsabels stizzà las communicaziuns sin las medias socialas.

RR novitads 06:00