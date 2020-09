In nov studi da scienziads americans mussa che la funcziun da la sien sa mida tar l'uman ina giada ch'el ha dus u trais onns. Fertant ch'ils pops ed ils uffants pitschens dovran la sien surtut per il process da reorganisar structuras neuralas – vul dir emprender, vai tar ils creschids per la reparaziun dal tscharvè. Quai scrivan ils scienziads americans en il magazin «Science Advance».

Il team ha identifitgà in punct che vegn tar l'uman en la vegliadetgna da circa 2,4 onns. Fin lura crescha il tscharvè numnadamain a moda rasanta. Davent da quest punct sa mida la funcziun da la sien però da rudent; enstagl da bajegiar si sinapsas, vai per il rest da la vita durant il durmir surtut per mantegnair e reparar il tscharvé.

La sien saja perquai gist uschè impurtanta sco il nutriment, ressumeschan ils scienziads. Durant che l'uman dormia na ruaussia il tscharvè betg. L'uman dorma per regla en media in terz da sia vita.