Success per casualitad - attatga da hackers massiva è mitigiada

Grazia ad in perscrutader da segirezza ha savì vegnir mitigiada l’attatga da hackers sin millis dad uffizis, interpresas e persunas singulas en l’entir mund. Quai rapportescha l’agentura da novitads svizra. Entant è vegnì communitgà da vart federala, che la Svizra na saja betg stada pertutgada.

En venderdi aveva cumenzà in’unda dad attatgas da cyber sin millis e millis da sistems da computer publics e privats en tut il mund. Uschia ha rapportà la firma da segirezza «Avast» dad attatgas en radund 100 pajais – davent da la Deutsche Bahn, sur ospitals en Gronda Britannia enfin al ministeri da l'intern èn crudads ora sistems.

Svizra n'è betg stada pertutgada

Quai ha communitgà la Centrala federala d’annunzia e d’analisa per la segirezza e l’infurmaziun «MELANI». En Svizra na sajan vegnids annunziads nagins donns.

La centrala haja infurmà venderdi suentermezdi ils gestiunaris da l’infrastructura periclitada davart il privel d’in’attatga. En emprima lingia haja ella infurmà concerns d’energia, ospitals e bancas.

Identifitgà la software donnagiusa la notg passada mo per cas

En la notg sin sonda han perscrutaders da segirezza communitgà, che las attatgas hajan pudì vegnir fermadas. Uschia haja l’administratur dal blog «MalwareTech» chattà en il code da la software donnegiusa in num dad ina web-domain ed haja pudì segirar quel. L’emprim na saja betg stà cler ad el, che quel pass haja pudì mitigiar l’attatga, haja el ditg tenor las agenturas.

Attatga mitigiada, dentant massa tard per sistems gia pertutgads

Para che la domain saja stada pensada dals attatgaders sco spezia dad ultim frain per lur software, ha Ryan Kalember da la firma per segirezza dad IT «Proofpoint» declerà a la gasetta britannica «Guardian». Che «MalwareTech» haja pudì registrar il code haja bain mitigià l’attatga, ma per ils computers gia pertutgads na midia quai nagut pli.

Fora da segirezza era enconuschenta entras il NSA

Ils hackers han para nizzegià ina fora en il sistem da segirezza, ch’era gia vegnida identifitgada dal servetsch secret da l’exteriur american, il NSA. La fora era vegnida descritta en documents secrets, ch’èn suenter vegnids derasads illegalmain. Microsoft aveva bain savì reagir cun ina mesira da segirezza, che scumandava a la software da sa derasar vinavant. Tenor ils experts n’avevan dentant anc blers utilisaders betg installà quella mesira.

Attatgaders betg enconuschents han duvrà «ransomware»

Per lur attatgas en tut il mund han il hackers duvrà ina software donnegiusa, uschenumnada «ransomware»: Tar talas attatgas codeschan hackers datotecas da lur victimas e pretendan daners per puspè decodar ellas.

Tgi che stat davos questas attatgas n’è betg enconuschent.

RR novitads 06:00+