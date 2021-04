En la Germania duai il schef da la CDU, Armin Laschet candidar per il post da chancelier. Quai ha decis il comité central da la CDU en ina debatta ch'ha cuzzà passa set uras. 31 persunas da la suprastanza hajan votà per il schef da la CDU, Armin Laschet. Nov politichers da la CDU han dà la vusch a Markus Söder da la CSU. Da fertant ha er il primminister da la Baviera Markus Söder ditg ch'el desistia da candidar e laschia la precedenza ad Armin Laschet. Uschia para la dispita en connex cun la candidatura en la Union (CDU/CSU) dad esser a fin.

Legenda: Il gieu da pussanza para d'esser a fin. Armin Laschet duai ir en la cursa per la successiun d'Angela Merkel. Keystone

Cuntracandidata dals Verds

Gia ier avevan ils Verds decis che Annalena Baerbock duai candidar per il post da chanceliera. Il comité central dals Verds ha nominà ella, quai ha communitgà il co-schef da partida Robert Habeck. Questa decisiun sto anc vegnir confermada a chaschun d'in di da partida ch'è ils 11 enfin ils 13 da zercladur, quai vala dentant mo sco formalitad.

La dunna da 40 onns, ch'è experta dal dretg internaziunal, ha surpiglià l'entschatta dal 2018 la direcziun da la partida dals Verds, ensemen cun Robert Habeck.

Legenda: Annalena Baerbock è la candidata dals Verds per il post da chanceliera en Germania. Keystone

Pli giuvna candidata insumma

Annalena Baerbock è per l'ina la pli giuvna candidata per il post da chanceliera ch'i ha ina giada dà. Per l'autra è ella pir la segunda dunna che candidescha per l'uffizi da chanceliera, quai suenter Angela Merkel.

Per ils socialdemocrats (SPD) candidescha Olaf Scholz. Las elecziuns da parlament en Germania èn ils 26 da settember.