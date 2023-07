En pliras citads franzosas hai per la 5avla giada en seria dà protests la notg. Cumpareglià cun las notgs passadas èn quels però stads in zic pli ruassaivels, sco quai che medias franzosas rapportan. En blers lieus hajan las tensiuns laschà suenter.

Pervia dals protests cuntinuants han las autoritads mobilisà da quai da 45'000 polizistas e polizists. E tuttina èsi danovamain vegnì donnegià e sblundregià fatschentas e dà fieu a containers da rument. La polizia haja arrestà stgars 720 persunas – las notgs avant era quai fin a 1'300 arrestaziuns.

Er a Losanna hai dà protests

Sco echo sin ils cravals en Frantscha èn passa tschient giuvenils s'inscuntrads sonda saira en il center da la citad da Losanna. Els han fatg donns vi da fatschentas. 7 persunas sajan vegnidas arrestadas, sco la polizia da Losanna communitgescha. Ils giuvenils hajan rut vitrinas da fatschentas en il center e la porta d'entrada dad in grond center da cumpra saja vegnida destruida. Radund 50 polizistas e polizists da la citad e dal chantun Vad sajan stads en acziun per spaventar ils giuvenils mascrads. Quels hajan er bittà in coctail da Molotow sin la polizia.

Macron ha stritgà sia visita en la Germania

Il president franzos Emmanuel Macron ha stritgà sia visita en Germania pervi dals cravals actuals en Frantscha. Quai communitgeschan il Palast d'Elysée e l'uffizi presidial a Berlin. I fiss stà planisà ina visita da trais dis.

Pervia da mort da giuvenil

La raschun per ils protests è in incident en l'aglomeraziun da Paris nua ch'in policist ha sajettà in giuven da 17 onns tar ina controlla da traffic. Cunter il policist che sa chatta en arrest d'inquisiziun vegnì investigà.

02:35 video Frantscha: la terza notg da cravals (Tagesschau) Or da Tagesschau dals 30.06.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 35 Secundas.

Suenter ina sesida da crisa ha il president franzos Emmanuel Macron annunzià il venderdi dapli resursas per il ministeri da l'intern. Suenter ils cravals da las ultimas notgs ha il minister da l'intern appellà a las autoritads localas en l'entira Frantscha da bloccar il traffic da bus e trams la notg.