Il candidat per il presidi american, Joe Biden ha gudagnà en almain 9 stadis federativs che han gì pre-elecziuns. Tranter auter er en il stadi impurtant da Texas. Il democrat ed anteriur vicepresident è sa mess tras en l'uschenumnà Super Tuesday encunter ses concurrent Bernie Sanders. Quel ha gudagnà en 4 stadis fedreativs, tranter auter en la California, il stadi cun la pli gronda populaziun.

En il stadi federativ da Texas, vegnan surdadas 228 e cun quai fitg bleras vuschs da delegads per decider il candidat per il presidi american. Be a California vai durant il Super Tuesday per anc dapli vuschs, numnadamain 415.

La cursa tranter Biden e Sanders è uschia piz a cup. Actualmain ha Biden 461 vuschs da delegads, Sanders 374. A l'uschenumnà Super Tuesday vai per passa in terz da las vuschs da delegads. Ils delegads vegnan repartids tranter ils candidats che han survegnì dapli che 15% da las vuschs.

RTR novitads 06:00