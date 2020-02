Il film da satira sidcorean «Parasite» ha gudagnà l'Oscar per il meglier film. Quai è stà l'emprima giada en l'istorgia dals Oscars, ch'in film betg englais ha tiumfà en la categoria roiala. Il reschissur e producent Bong Joon Ho ha survegnì il premi da reschia e l'Oscar per il script original, sco era il premi per il meglier film internaziunal. Cun quatter Oscars è il film stà il victur da la saira.

Oscar per Zellweger

Sco meglra actura è vegnida premiada Renée Zellweger per «Judy». En il film biografic gioga l'actura la chantadura Judy Garland. Meglier actur è vegnì Joaquin Phoenix per sia rolla sco «Joker». Il drama è er vegnì premià per la meglra musica da film.

Trais Oscars ha survegnì il drama da guerra «1917». Il film dal Brit Sam Mendes è vegnì premià per il meglier tun ed ils megliers effects spezials. Foger Deakins per la meglra camera.

Pitt e Dern sco megliers acturs secundars

Prad Pitt e Laura Dern èn vegnids premiads sco megliers acturs secundars. Pitt per sia rolla en il film da Quentin Tarantino «Once Upon a Time in Hollywood». Laura Dern per «Marriage Story» dal reschissur Noah Baumbach. Per Pitt e Dern èn quai stads ils emprims premis per lur prestaziun sco acturs.

