Surprendentamain objectiva – debatta finala en l'Austria

Suenter in cumbat electoral, ch'ha fatg dapli lingias grassas tras nausch stil che tras cuntegns, valiteschan ils observaders la debatta finala sco excepziun da la regla: Enstagl dad attatgas e reproschas vicendaivlas han ils tschintg candidats fatg reclama per lur atgna politica.

Sco en Germania ha er en Austria fatschentà la crisa da fugitivs e sias consequenzas en la debatta finala dal cumbat electoral: En la uschenumnada runda dad elefants austriaca la gievgia saira en il ORF era la crisa da fugitivs e sias consequenzas il tema principal.

Damain per requirents d'asil per ch'i restia avunda per ils pajataglias

Il chancelier federal e socialdemocrat Christian Kern (SPÖ) è s'engaschà en la discussiun per ina meglra protecziun dals cunfins austriacs tras l’armada federala. tar in punct eran quasti tut ils candidats perina: En avegnir hajan il sistems socials da vegnir main attractivs per ils migrants.

Stop da l'immigraziun illegala e naturalias enstagl da raps

Il top candidat da la partida populara, il shooting-star politic Sebastian Kurz (ÖVP), vul in stop da l’immigraziun illegala. Uschia duai esser pussaivel, da mantegnair las prestaziuns socialas per quels che pajan er ellas.

In'autra soluziun ha il schef da la partida populara da dretga Heinz-Christian Strache (FPÖ). Per evitar, ch'auters requirents d'asil vegnian atratg pretenda el, da sustegnair ils requirents d'asil cun naturalias empè dad als dar raps.

6,4 milliuns votantas e votants clamads a l'urna

La dumengia proxima cloma l'Austria 6,4 milliuns votantas e votants a las urnas per tscherner in nov parlament. Enturn las 18:00 vegnan spetgads ils emprims resultads approximativs. In emprim resultat final vegn il minister da l'intern ad ad annunziar vers las 19:30.

Tenor las retschertgas vala Kurz sco favurit per l'uffizi dal chancelier austriac. In bun resultat prognostitgeschan ils demoscops er per la FPÖ. Ils socialdemocrats da la SPÖ speran, da gudagnar cun in bun spurt final anc vuschs.

