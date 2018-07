Svanir da MH 370 resta in misteri

L'aviun cun 239 persunas a bord era svanì il mars 2014 dal radar, sut circumstanzas betg cleras. El era da viadi da la Malaysia a Peking. Probablamain è l'aviun crudà en la mar. Il vrac da l'aviun vegn supponì insanua en l'Ocean Indic. La tschertga è dentant restada senza success. A diversas costas è diversa tocca da l'aviun vegnida a la riva. Dals passagiers manca dentant mintga fastitg.

«Nagut vegn sclaus»

Pervi da la tocca ch'i han chattà supponan experts che l'aviun saja «probablamain» rut dapart. Els na pon dentant betg definir sche quai saja capità gia en l'aria u pir cura che l'aviun è crudà sin l'aua. Il schef examinader n'ha dentant betg vulì s'exprimer davart autras speculaziuns.

En il rapport na datti er nagina decleraziun plausibla per il curs che l'aviun ha midà amez la notg, davent dal curs. Suenter è l'aviun anc sgulà enavant per uras. Perquai ch'ils mussaments manchian na possia nagut vegnir exclus, hai gì num en il rapport. Vinavant stat er scrit: «La pussaivladad d'ina intervenziun entras ina terza partida na po er betg vegnir exlusa».

Speculaziuns davart la raschun da la crudada

Il destin da l'aviun MH 370 vala sco in dals pli gronds misteris da l'istorgia aviatica. Entant datti numerusas teorias tge che pudess esser capità – dad ina crudada perquai che l'aviun n'ha gì nagin cherosin sur in ostagi e che l'aviun saja vegnì sajettà giu dal militar enfin tar in suicidi dal pilot che ha lura mazzà anc 238 ulteriuras persunas.

La teoria da suicidi aveva in expert da crudadas d'aviuns dals Stadis Unids sustegnì. Quella teoria ha survegnì grond interess. Ord vista dals examinaders na datti dentant naginas indicaziuns per problems persunals dal pilot – ni psichics ni finanzials.

