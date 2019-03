La Svizra ha exportà durant l'onn passà be pli mez uschè blera farmazia en la Gronda Britania sco l'onn avant. Quai mussan las cifras da l'administraziun federala da la duana.

Ils exports da farmazia en Gronda Britannia èn sa reducids l'onn passà per la mesadad cumpareglià cun l'onn avant.

Ils exports da farmazia en Gronda Britannia èn sa reducids en cumparegliaziun cun il 2017 per 2,6 milliardas francs. Daco che quai è uschia, n'è betg cler. Tenor experts da la branscha pudessi dentant esser ch'il Pajais Bass vegn nizzegià sco tranter magasin. L'export en il Pajais Bass è numnadamain creschì gist per questas 2,6 milliardas.

Tar ils imports da products da farmazia davent da la Gronda Britannia en Svizra mussan las cifras dentant gist il cuntrari. Ils imports èn numnadamain creschids prest per la mesadad. Experts supponan che la branscha da farma svizra emprova uschia d'evitar stretgas tar la furniziun dals products tar in Brexit dir. En emprima lingia èsi numnadamain vegnì importà cunzunt products da basa organics che vegnan duvrads per lura producir farmazia.

RR novitads 12:00