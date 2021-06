Ils Stadis Unids han schluccà l’avertiment da viagiar per la Svizra ed auters stadis europeics. Da nov èn la Svizra, la Frantscha, l’Italia e la Germania sin stgalim 3 da 4. Quai munta che burgais americans duajan «reponderar» lur plans da viagiar en quests pajais. Sin stgalim 4 avevan las autoritads anc scusseglià da viagiar en ils pajais pertutgads.

Dentant valan las schluccadas be per persunas en ils Stadis Unids e betg vice versa. Persunas dal spazi Schengen dastgan er vinavant be entrar en ils Stadis Unids cun ina lubientscha speziala.

Pudair sgular e vesair bler dal mund, quai è gia adina stà in grond siemi da la Samedrina Flavia Huder. Dapi l’october dal 2019 lavura ella en in pensum da 50% sco flight attendant tar la Swiss. Causa il coronavirus èn bunamain tut ils sgols vegnids annullads.