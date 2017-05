Tailanda: 56 persunas vegnan blessadas tras attatgas cun bumbas

Duas attatgas cun bumbas tar in center da cumpra han blessà almain 56 persunas, pliras dad ellas grevamain. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA.

Tenor indicaziuns da la polizia era la finamira da las attatgas in center da cumpra en la citad Pattani, radund milli kilometers davent da la chapitala Bangkok. Las duas bumbas èn sco la polizia rapporta, detunadas en in interval da tschintg minutas. Fin ussa n'è nagin sa declerà responsabel per l'attatga.

En la regiun muslima al cunfin cun la Malaisia cumbattan rebels dapli blers onns per lur independenza.

