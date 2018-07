Er sch'ils Svedais festiveschan ils campiunadis mundials tuttina sco ils Svizzers datti differenzas: Ils Svedais baivan bain er biera cun guardar ils gieus, els na grilleschan però betg – els mangian simplamain chips. Ed er sch'ils Svedais sustegnan lur equipa, la speranza saja pitschna. Quai na fetschia però nagut. Cunquai ch'il hockey saja il pli impurtant sport per ils Svedais, bastia per els dad esser en lez sport campiun mundial. Quai raquinta Henning Hanson. El è creschì si en Svezia e viva dapli il 2000 a Frauenfeld.

Legenda: Henning Hanson Tegna ils poleschs per la Svezia. RTR

Differenzas tranter Svizra e Svezia

L'egualitad tranter um e dunna è en Svezia bler pli lunsch ch'èn Svizra, quai di Tanja Bundi che viva e lavura dapi radund in onn e mez a Stockholm.

Legenda: Tanja Bundi viva dapi radund in onn e mez a Stockholm. MAD

Il meglier exempel persuenter saja, ch'i dettia il pli savens simplamain be tualettas. E na betg tualettas per umens e tualettas per dunnas. Er puncto lavurar saja pli simpel per dunnas dad avair famiglia e far carriera. En Svizra stoppian las dunnas savens sa decider, uschia Tanja Bundi che lavura per la firma Microsoft en la vendita.

Er sajan ils Svedais in zic pli patgifics puncto lavurar. Per els n'è la lavur betg la vita, en Svizra ha Tanja Bundi recepì quai different. I dat dentant er puncts communabels: Per exempel sajan er ils Svedais gugent en la natira, giaudan ils culms ed èn activs – sco ils Svizzers er. Ed i saja er en Svezia fitg schuber e tut vegn mantegnì fitg bain.

RR actualitad 08:00