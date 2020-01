Dunnas e giuvnas prestan sin l'entir mund mintga di passa 12 milliardas uras lavur da chasa e da tgira nunpajada. Quai resorta d'in rapport da l'organisaziun d'agid Oxfam. Questa lavur saja indispensabla per il bainstar da la societad e per che l'economia funcziunia. Sch'ins pajass la lavur voluntaria da las dunnas e giuvnas cun ina paja minimala, custass quai passa 11 billiuns dollars, scriva Oxfam.

I dovria perquai mesiras per distgargiar dunnas e giuvnas da lavur da tgira e tegnairchasa nunpajada. Sco consequenza pretenda Oxfam dapli investiziuns en la tgira d'uffants, indrizs da tgira ed autra infrastructura publica.

