A l’entschatta ha Donald Trump snegà il virus, betg prendì serius el e cumpareglià el cun la grippa. Uss datti en ils Stadis Unids passa 2 milliuns cas confermads, passa 116’000 persunas èn mortas pervi da Covid-19. La crisa da corona ha era manà ad ina crisa economica. Passa 40 milliuns Americans ed Americanas han pers lur plazza, la cifra da dischoccupaziun è creschida sin passa 13%. La culpa da la crisa economica saja dentant il virus, e betg la politica da Trump, uschia Peter Düggeli, correspundent da SRF en ils Stadis Unids da l'America.

Direzza envers demonstrants

Dapi emnas vegn protestà sin las vias dapertut en ils Stadis Unids. Il moviment «Black Lives Matter» protestescha encunter violenza da polizia, rassissem e per egualitad. Il president american n’ha mussà nagina empatia cun George Floyd, ch'è mort perquai ch’in policist è stà passa 9 minutas cun la schanuglia sin ses culiez.

Nus avain da dominar la via.

Trump reagescha cun direzza, el demonstrescha sia pussanza. Uschia ha el era laschà sajettar gas lacrimogen en ina gruppa da demonstrants paschaivels, mo per ch’el possia laschar far ina fotografia avant ina baselgia, cun ina bibla en maun.

Ch’in president lavura cun talas mesiras autoritaras, en in pajais che charezza la libertad, mo per pudair laschar far ina fotografia, quai ha segir fatg donn a sia reputaziun.

Il president american ha schizunt smanatschà da trametter l’armada encunter l’atgna populaziun.

Retschertgas cun resultats miserabels per Trump

Tenor CNN è Donald Trump il mument 14 puncts procentuals davos ses concurrent democratic Joe Biden. Questas cifras sajan dentant da l’entir pajais, di Peter Düggeli. Decisiv sajan ils singuls stadis, surtut Florida, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Là èn las differenzas bler pli pitschnas.

Joe Biden betg candidat ideal

L’um da 77 onns saja memia vegl, memia controllà, memia plaun e retoricamain betg ferm avunda per dumagnar Trump, din experts ed expertas.

Blers democrats disturba quai ch’els n’han betg chattà in meglier candidat u ina meglra candidata, e quai en in pajais cun 330 milliuns abitants.

Dentant gist en ils swingstates pudess Biden, sco um vegl cun pel alva, recaltgar vuschs dals umens vegls cun pel alva.

President en uffizi ha in avantatg

Donald Trump po duvrar ses uffizi sco plattafurma per far reclama per el, per sias prestaziuns e per sia politica. Dentant, il mument ch'insatge va crutsch, sco la reacziun sin la crisa da corona, lura saja quai grev da far vesair ora bain las atgnas prestaziuns, di Peter Düggeli. Sch’il president vegn reelegì u betg, gliez na sa il correspundent betg anc valitar. En ils proxims tschintg mais possia anc schabegiar ina massa.