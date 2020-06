Tenor WHO studi decisiv

L'organisaziun mundiala da la sanadad WHO s'allegra dal success d'in medicament per cumbatter la malsogna Covid-19. Ils resultats positivs d'in studi cun il medicament bunmartgà Dexamethason sajan ina grondiusa novitad, vegn cità il directur da l'organisaziun mundiala da la sanadad WHO e gratulescha a la regenza da la Gronda Britannia.

I sa tracta d'in success scientific che salva vita.

Reducì dumber da morts

Perscrutaders ord la Gronda Britannia han publitgà emprims resultats cun il medicament. Durant 10 dis han dapli che 2'000 pazientas e pazients cun il coronaviurs survegnì quest medicament. Il medicament duai reducir la mortalitad dals pazients ch'èn visads sin in apparat da respiraziun per 35%.

Uss vegnan spetgadas las datas cumplettas per l'analisa precisa. Sche l'effect dal medicament sa cumprovia vegnan actualisadas las directivas per ses diever, scriva la WHO.

Medicament cunter allergias

Dexamethason è in medicament che retegna l'inflammaziun. Il medicament vegn duvrà per tractar reacziuns allergicas, artritis ed asma.