En la Croazia èn almain set persunas mortas il mardi tar in terratrembel. Ina da las unfrendas è ina matta da 12 onns en la citad da Petrinja. Passa 20 persunas èn blessadas. Forzas da salvament tschertgan vinavant suenter unfrendas sut las ruinas. Ed er as lavurs da rumida cuntinueschan anc.

Per 500 persunas ha l'armada mess a disposiziun tendas. Ulteriuras persunas han chattà in sut tetg en hotels ed en alloschis d'urgenza. Bleras persunas han dentant passentà la notg en il liber per tema da terratrembels posteriurs.

En las citads pitschnas Petrinja e Sisak en il sidost da Zagreb ha il terratrembel destruì grondas parts dals centers. Ma er en la chapitala Zagreb ha il terratrembel chaschunà gronds donns materials.

Legenda: SRF

L'epicenter dal terratrembel da mardi cun la fermezza 6,4 è vegnì registrà 45 kilometers en il sidost da la chapitala Zagreb. Il terratrembel è stà da sentir en l'entira Croazia, ma er en l'Austria, l'Italia, la Slovenia e la Bosnia-Erzegovina. Gia il glindesdi avevan dus terratrembels tutgà la medema regiun da la Croazia.