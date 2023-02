Er dus dis suenter il grev terratrembel al cunfin da la Tirchia e la Siria vegni tschertgà vinavant survivents. Tenor las autoritads tircas èsi vegnì tramess radund 16'000 teams da salvament en las regiuns pertutgadas. Tut en tut sajan 60'000 gidantras e gidanters al lieu, terratrembels posteriurs e l'aura impedeschian però las lavurs.

Il president tirc Recep Tayyip Erdogan ha entant proclamà il stadi d'urgenza per las 10 regiuns pertutgadas. Plinavant duain hotels en la regiun turistica Antalya vegnir averts per ils pertutgads dal terratrembel.

Quai è capità Avrir la box Serrar la box L'emprim terratrembel da glindesdi bun'ura ha gì ina fermezza da 7,7. Pli tard è suandà in da la fermezza 6,7 ed a mezdi in ulteriur cun ina fermezza da 7,5. Igl è stà il pli ferm terratrembel dals davos decennis en la regiun. Fin uss datti infurmaziuns davart passa 16'000 victimas. Passa 63'000 persunas èn blessadas. Passa 13 milliuns persunas èn pertutgadas. Il president tirc Recep Tayyip Erdogan ha proclamà il stadi d'urgenza en las regiuns pertutgadas. Las victimas pon sperar sin agid da varsaquants pajais. Las temperaturas bassas reduceschan dentant las schanzas per persunas ch'èn vegnidas sepulidas.

00:26 video Dus ferms terratrembels han squassà la Tirchia e la Siria Or da News-Clip dals 06.02.2023. laschar ir. Durada: 26 Secundas.

Siria ha dumandà Svizra per agid

La Siria ha uffizialmain dumandà la Svizra per agid. Quai rapporta il Department federal d'affars exteriurs. In'acziun d'agid en la Siria n'è dentant betg planisada, per quai manchian las capacitads. La Svizra vegnia dentant a reagir sin dumondas d'agid internaziunalas, surtut da l'ONU, uschè spert che quellas vegnian fatgas uffizialmain.

En la regiun tirca Hatay han spezialists dal salvament svizzer entant cumenzà lur stentas per chattar survivents en las ruinas. En la medema regiun lavuran er ils spezialists svizzers cun lur chauns per chattar persunas.

Chadaina da fortuna rimna daners

La solidaritad da la populaziun svizra cun las unfrendas da la catastrofa è gronda. La Chadaina da fortuna ha fin uss rimnà passa 3,2 milliuns francs per ils pertutgads.

Svizra sustegna

La Svizra vul gidar spert en la Tirchia ed en la Siria. Quai han declerà il president da la Confederaziun Alain Berset ed il minister da l'exteriur Ignazio Cassis en tweets. Il Departament federal da l'exteriur n'ha actualmain naginas infurmaziuns che persunas svizras sajan tranter las unfrendas, sco l'agentura da novitads svizra Keystone-SDA ha intervegnì.

Redog trametta teams cun chauns detecturs

Anc glindesdi saira èn emprimas equipas cun chauns detecturs viagià en la zona pertutgada dals terratrembels per gidar cun la tschertga da survivents. 10 persunas e sis chauns èn da la partida, sco che la pledadra da Redog, Dagmar Wurzbacher ha declerà. Quests teams fetschian part ad ina tschertga da l'organisaziun tirca GEA. Ulteriuras 12 persunas ed otg chauns duain far part d'ina tschertga dal Deza.

Svizra trametta 80 spezialistas e spezialists

La Svizra ha tramess en Tirchia 80 spezialistas e spezialists da l'agid da catastrofa, ha communitgà la Confederaziun. Suenter che la regenza tirca haja dumandà per agid, preparan las autoritads svizras actualmain l'agid umanitar per la Tirchia. L'ambassada svizra ad Ankara saja en contact cun las autoritads localas.

Las radund 80 persunas svizras ch'èn actualmain en acziun en la Tirchia per salvar glieud suenter ils terratrembels n'èn per gronda part betg gidantras e gidanters professiunals, mabain voluntaris. Tenor il departament da l'exteriur sajan mo circa 1/4 spendraders en uffizi cumplain sco per exempel uffiziers professiunals u persunas che lavuran tar la direcziun per la collavuraziun per svilup. Er commembras e commembers da las truppas da salvament da l'armada sajan engaschadas.

Actualmain na datti naginas infurmaziuns davart unfrendas svizras. Svizzers e Svizras che sajan al lieu duain resguardar las indicaziuns da las autoritads al lieu. Er da la Siria n'haja il Departament per affars exteriurs naginas indicaziuns davart unfrendas svizras. Pervi da la situaziun precara en Siria, scusseglia l'EDA en mintga cas da viagiar en il pajais.