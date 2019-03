La chombra bassa britannica disch per la terza giada da na a al cunvegna dal Brexit da la prüma ministra Theresa May. Ils deputats refusan il deal cun 344 a 286 vuschs.

Il termin dal Brexit resta per l'emprim ils 12 avrigl. Per in ulteriur spustament duess la Gronda Britannia sa partecipar a las elecziuns da l'UE la fin da matg. Il president dal cussegl da la UE, Donald Tusk ha annunzià in inscunter suprem dals schefs da stadi da l'UE per ils 10 avrigl.

In glindesdi duai il parlament britannic far ina segunda runda da votaziuns da test sur dad alternativas. L'emprima runda na dat nagin accord per ina varianta.

La primministra Theresa May ha annunzià da cumbatter vinavant per ina sortida ordinada da la UE.

Sin questa moda e maniera na sa tracti betg d'ina terza votaziun davart la cunvegna dal Brexit. Quella è gia duas giadas vegnida refusada dal parlament. Tenor la regenza fissan uschia dentant ademplidas las cundiziuns per pudair spustar il Brexit sin ils 22 da matg, senza stuair ratifitgar la cunvegna sco entir pachet.

Il pledader dal parlament, John Bercow è uss ì d'accord cun la nova proposta. I dettia avunda midadas. La cunvegna da la primministra Theresa May saja «nova» e sa differenzieschia «substanzialmain» da las autras duas cunvegnas, davart las qualas il parlament ha gia votà, ha argumentà Bercow. Enfin uss aveva el declerà ch'i na possia betg vegnir votà ina terza giada davart la medema cunvegna.

RR novitads 06:00