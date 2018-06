Terza pista da partenza per London Heathrow

415 parlamentaris han vuschà per l'engrondiment, 119 encunter. La votaziun è vegnida crititgada fermamain. Il burgamester da Londra, Sadiq Khan ha ditg ch'el vegnia a far recurs davant dretgira. La regenza promovia ina fauss'opziun, quai mainia ad in livel da canera betg supportabel ed ina mendra qualitad d'aria, ha el scrit sin Twitter.

Il start per il project duai esser il 2021. Ils custs èn il mument previs cun 17 milliardas francs. Vegnir en funcziun duai la nova pista il 2026. Quai fiss l'emprima giada en 70 onns che Londra survegn ina nova pista che po vegnir duvrada da tut ils tips d'eroplans per sa tschentar e partir.

Da bajegiar ora il pli grond eroport da l'Europa u betg, vegn discutà dapi decennis. Ils plans han dentant survegnì schlantsch, perquai che la Gronda Britannia stoppia schlargiar sia infrastructura per il commerzi internaziunal, pervi dal Brexit. La regenza da la Gronda Britannia spera ch'il schlargiament portia dieschmillis da plazzas.

