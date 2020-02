Mintga quatter onns vegni tar il spectacul en il stadi federativ dad Iowa – ils burgais democrats dad Iowa elegian questa notg lur candidat per far frunt a Donald Trump tar las elecziuns presidialas.

Tgi candidescha tar ils democrats per il presidi american l'atun che vegn e fa uschia frunt al president republican Donald Trump? In emprim indizi vegni a dar questa saira ad Iowa. Il stadi federativ Iowa, che sa chatta en il uschenumnà Midwest tranter ils dus flums Missouri e Missisippi, e ses bun 3 milliuns abitants avra questa notg las preelecziuns.

En general vala, tgi che cumenza cun in bun resultat en ils «primaries» ha silsuenter bunas schanzas da daventar candidat per la cursa da presidi en nov mais. Ils emprims trais stadis, Iowa, New Hempshire e South Carolina, decidan numnadamain gia ina buna part da la cursa tar ils democrats.

Tgi èn ils favurits?

Annunzià lur candidatura tar ils democrats han en total 28 persunas – en la cursa èn anc 11 candidatas e candidats. Schanzas han dentant sulettamain in pugn plain.

Bernie Sanders: Il segund tar las preelecziuns il 2016 vegn probabel a profitar da ses grond renum. Il senatur da 77 onns da Vermont caracterisescha sia politica sco «Democratic Socialism». El sustegn ina maschaida tranter in'economia dal martgà e prestaziuns socialas entras il stadi. Tut tenor tge retschertgas è Sanders en il mument a la testa tar ils democrats.

Legenda: Il segund plazzà tar las preelecziuns 2016 e senatur da Vermont - Bernie Sanders Keystone

Elizabeth Warren: La giurista da 70 onns d'Oklahoma represchenta Massachussets sco senatura a Washington. Ella sustegn ina politica economica sanestra e pretenda ina taxa per milliunaris. Warren tutga sco Sanders tar l'ala sanestra da la partida. Warren ha bain a l'entschatta da sia candidatura fatg pass per pass en las retschertgas - l'ultim temp è ella dentant puspè crudada davos Biden e Sanders.

Legenda: L'anteriura professura e senatura da Massachusetts - Elizabeth Warren Keystone

Joe Biden: El tutga tar ils pli prominents candidats tar ils democrats. Tranter il 2009 ed il 2017 è Biden stà vicepresident sut Barack Obama. L'um da 77 onns ha gia candidà duas giadas da far il pass en la Chas'Alva, il 1988 e 2008. Omaduas giadas ha sia candidatura fatg naufragi. Uss tutga Biden tar in dals gronds favurits. Tar las ultimas debattas n'ha Biden dentant betg adina fatg la parita dad esser dal tut fit.

Legenda: Vicepresident sut Obama è in dals gronds favurits - Joe Biden Keystone

Pete Buttigieg: Cun ses 38 onns tutga Buttigieg tar in dals pli giuvens candidats tar ils democrats. L'anteriur president communal da la citad South Bend ad Indiana dastga far pli e pli speranzas per ina candidatura. L'ultim temp ha il politicher moderà survegnì dapli attenziun da las medias. Buttigieg fiss betg be il pli giuven president dals Stadis Unids, el fiss era l'emprim omosexual en uffizi.

Legenda: L'anteriur president communal da South Bend - Pete Buttigieg Keystone

Michael Bloomberg: L'anteriur president da New York ha communitgà nunusità tard sia candidatura, mo dus mais avant las preelecziuns ad Iowa. Il milliardari vul finanziar si'entira candidatura ord atgna bursa. El candidescha tenor ses agens pleds, perquai che las alternativas na sajan simplamain betg bunas avunda. Ulteriurs quatter onns Trump na possian ins betg sa lubir.

Legenda: L'anteriur president communal da New York - Michael Bloomberg Keystone

