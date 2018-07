La nova lescha duai pussibilitar a la Gronda Britannia in'atgna politica da duana per il temp suenter la sortida da l'Uniun Europeica. Dentant ha la primministra Theresa May stuì far concessiuns als aderents d'in Brexit dir, perfin aifer sia partida. Quai areguard dazis e la taglia sin plivalur.

Cun las midadas tar la lescha vul la Gronda Britannia garantir ch'i na dettia nagins dazis per l'UE, uscheditg ch'era l'UE na dat nagins dazis per la Gronda Britannia. Critichers renfatschan a May da sutminar sia atgna strategia per il Brexit cun las concessiuns als hardliners.

Sco proxim sto la chombra dals Lords s’occupar da la fatschenta.

