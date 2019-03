La primministra britannica ha declerà ch'ella saja pronta da sa retrair. Ad ella saja cler ch'i dettia in basegn per ina nov'entschatta ed ina nova direcziun per la segunda fasa da las contractivas davart il Brexit cun l'UE, uschia May avant ils deputads da sia partida conservativa.

Sche ses contract per il Brexit cun l'Uniun europeica vegnia approvà, è ella pronta da sa retrair. Theresa May haja dentant betg numnà ina data en questa chaussa. En medias britannicas vegn speculà daditg che May pudess far amogna sia demissiun per che ses contract cun l'UE vegnia approvà. Quella cunvegna ha il parlament gia refusà duas giadas.

Il parlament britannic decida questa saira davart alternativas tar la cunvegna dal Brexit da May.

