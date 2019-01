Cun 325 a 306 vuschs ha May gudagnà la votaziun da disfidanza cunter sia persuna. Il schef da l'opposiziun Jeremy Corbyn aveva pretendì ina votaziun da disfidanza, suenter che la cunvegna da Brexit era vegnida refusada il mardi dal parlament. Tenor Corbyn aveva la votaziun davart la cunvegna da Brexit mussà che la regenza na saja betg pli capabla da cuntinuar. La maioritad dal parlament ha dentant vis quai auter.

Appel da May

Suenter la votaziun ha Theresa May appellà al parlament ad unitad en la dumonda dal Brexit. Ils deputads hajan ussa fatg cler tge ch'els na veglian betg. Ins stoppia collavurar a moda constructiva per definir tge ch'il parlament veglia. Ella haja envidà politichers da tut las partidas per chattar ina via.

May ha plinavant ditg ch'ella chapeschia ch'ils fatgs che sajan capitads las ultimas 24 uras sajan stads inquietants per la populaziun britannica.

Data da sortida è fixada

Cunquai che May ha survivì la votaziun da disfidanza è uss era cler, che la Gronda Britannia sorta ils 29 da mars 2019 or da l'Uniun Europeica. La primministra aveva annunzià ch'i na vegnia betg a dar ina midada da data, sche ella resta en uffizi.

Plan B suonda il glindesdi

May ha annunzià ch'ella veglia preschentar al parlament glindesdi proxim co ch'i duai ir vinavant. Per che la Gronda Britannia na sorta betg senza ina cunvegna ston il parlament e l'Uniun europeica anc chattar las proximas emnas ina schliaziun. Novas tractativas davart il Brexit na vegnia dentant probabel betg a dar. Quai ha ditg il schef negoziader da l'Uniun europeica oz a Strasbourg.

