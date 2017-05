Theresa May rinfatscha a l'UE da far squitsch sin elecziuns

Ils ultims dis haja la pressa continental-europeica interpretà fauss la posiziun da la regenza britannica en connex cun il Brexit. Ils 8 da zercladur elegian ils brits in nov parlament. Cun il nov parlament quinta May d'avair meglras schanzas per las contractivas dal Brexit cun l'Uniun Europeica.

Punct da partenza per il tun brut tranter ils partenaris da l'UE è stà in artitgel en la «Financial Times». Tenor quel pudess l'Uniun Europeica tschentar quint a la Gronda Britannia per passa 100 milliardas euros. Questa cifra n'è dentant betg confermada da l'UE. Plinavant hajan infurmaziuns or da la cumissiun da l'UE a Londra procurà per problems. Tenor quellas duai la primministra Theresa May avair illusiuns davart consequenzas positivas dal Brexit.

Definà directivas per contractar

Ils 27 pajais che restan en l'UE han decidì la sonda durant ina radunanza extraordinaria tge directivas ch'els vulan suandar per contractar la sortida da la Gronda Britannia or da l'UE. Sco emprim duain vegnir regladas las cundiziuns per sortir:

Dumondas finanzialas,

garanzias per ils radund 3,2 milliuns burgais da l'UE che vivan en Gronda Britannia,

sco era per 1,2 milliuns burgais englais che vivan en l'UE.

La dumonda co il cunfin futur cun l'Irlanda dal nord duai vesair ora.

May perencunter vul immediatamain era discurrer davart il partenadi futur cun l'UE.

RR novitads 20:00