Curt avant l’elecziun dal president en Tirchia èn tschient millis da persunas idas sin via venderdi saira per sustegnair Muharrem Ince.

Tirchia: Manifestaziuns per il candidat da l’opposiziun Ince

Il candidat da la partida CHP Muharrem Ince aveva pretendì il venderdi saira tar ina manifestaziun in duel en la televisiun cun il president Recep Tayyip Erdogan. Per sonda è annunziada ina manifestaziun da massa ad Istanbul.

La Tirchia elegia

La dumengia èn bunamain 60 milliuns Tercas e Tercs clamads a l’urna per eleger in president ed il parlament. Erdogan vala sco favurit per l’elecziun anticipada. Sche nagin dals candidats na cuntanscha la maioritad absoluta, datti en duas emnas in’elecziun decisiva.

RR novitads 12:00