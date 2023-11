Il Tirol dal Sid ha era elegì la fin d'emna e bittà la Partida populara dal Tirol dal Sid, la SVP sin in bass istoric. Tar l'elecziun dal parlament en la provinza taliana ha la SVP mo pli cuntanschì radund in terz da las vuschs. Cumpareglià cun avant quatter onns è quai in minus da var 7 puncts procentuals.

Regì il Tirol dal sid per decennis

Quai è in ulteriur pass en il declin da la partida. Per decennis ha la partida regì cun maioritad absoluta. La SVP è dentant anc adina la pli ferma partida, è dentant dependenta d'almain duas partenarias. Quai pudess esser ina partida tudestga, er sche la SVP ha vulì evitar quai. In'ulteriur partenari duess atgnamain la Lega esser, quella ha dentant mo pli 3,1% da las vuschs (2018 anc 11,6%),

Legenda: Schef da la regenza Arno Kompatscher (SVP) suenter las elecziuns il 23-10-23. APA/WOLFGANG EDER

Tar ils clers victurs tutga la partida Fratelli d'Italia, da la primministra Giorgia Meloni cun far in sigl dad 1,7%% sin 6%. La pli ferma partida d'opposiziun resta Team K, la partida tudestga Libertad sid-tirolaisa ha fatg 10,9% e la Partida verda 9,1%. Las davosas duas partidas han pudì gudagnar vuschs.