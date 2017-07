Titular dal Premi Nobel da la pasch Liu Xiaobo è mort

Il defensur dals dretgs civils chinais è mort en la vegliadetgna da 61 onns.

En la China è mort il titular dal Premi Nobel da la pasch Liu Xiaobo. Quai annunzian las autoritads da la citad Shenyang nua che l'um da 61 onns vegniva tractà sut surveglianza en in ospital.

L’onn 2009 aveva la China sentenzià il scriptur e defensur dals dretgs civils ad 11 onns praschun per betg avair resguardà la pussanza dal stadi. Liu pativa dapi in temp da cancer da gnirom. Avant paucas emnas avev'ins transferì el da la praschun en in ospital.

RR novitads 17:00