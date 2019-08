Sco emprima Afroamericana è Toni Morrison vegnida undrada cun il Premi Nobel da litteratura. Ella tutgava gia daditg tar ina da las pli impurtantas vuschs litteraras en ils Stadis Unids. Uss è Morrison morta en la vegliadetgna da 88 onns.

Radund in mez tschientaner ha Toni Morrison cumbattì cunter il rassissem en ils Stadis Unids. Il 1993 è ella vegnida undrada cun il Premi Nobel da litteratura – sco emprima Afroamericana insumma. Gia il 1988 aveva Morrison survegnì il Premi Pulitzer.

Naschida è Morrison il 1931 ad Ohio. En sia scola era ella la suletta buoba cun ragischs afroamericanas. A Washington, D.C. ed a New York ha ella studegià anglistica e silsuenter instruì literatura. Ses pli renumà roman è “beloved”, in roman che tracta d’ina mamma che mazza ses uffant per proteger la mattatscha da la sclavaria.

RR novitads 17:00