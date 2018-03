L'Italia vul candidar per l'organisaziun dals gieus olimpics d'enviern 2026, quai cun las citads da Milaun e Torino. Uschia ha l'Italia tramess ina decleraziun d'intenziun al comité olimpic internaziunal IOC.

Uschia pudess Sion survegnir in ulteriur concurrent per l'organisaziun dals gieus olimpics il 2026. Er Stockholm, Calgary e Sapporo èn pussaivels candidats per l'organisaziun dals gieus olimpics 2026.

Il settember 2019 decida il IOC tge citad che survegn l'incumbensa.

RR novitads 16:00