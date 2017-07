Tractativas Brexit tutgan uss il viv

Suenter la partenza a las tractativas tranter la Gronda Britannia e l'UE davart il Brexit, segua uss a Brüssel l’emprima runda davart cuntegns concrets. Il minister britannic per il Brexit David Davis ed il schef negoziader da l’UE Michel Barnier han suttastritgà da vulair far progress.

Ils discurs sut la batgetta da Michel Barnier per l'UE e David Davis per la Gronda Britannia han cumenzà ils 19 da zercladur. Lur finamira è da definir las cundiziuns per la sortida da la Gronda Britannia da l’UE per la fin da mars dal 2019, e da reglar l’avegnir da lur relaziun.

« Uss avain nus da vegnir tar il coc da la chaussa. » Michel Barnier

schef negoziader Brexit, Uniun Europeica

« Igl è nunditg impurtant per nus, da far uss buns progress. » David Davis

minister per il Brexit, Gronda Britannia

Temas principals: Burgais qua e là, milliardas e cunfins

Per las tractativas ha l’UE declerà trais dumondas sco dumondas principalas ch’hajan da vegnir scleridas enfin l’atun da quest onn:

Fixar l’avegnir da var 3,2 milliuns burgais da l’UE en la Gronda Britannia, e l’avegnir dals var 1,2 milliuns Brits en l’UE.

Tractar las pretensiuns finanzialas – dad inuffizialmain radund 60 enfin 100 milliardas euros – da l’UE envers la Gronda Britannia.

Reglar il cunfin ed il transit tranter la republica Irlanda (UE) e l’Irlanda dal Nord (GB) – in cunfin che passa tras l’insla da l’Irlanda.

La runda da tractativas actuala dura fin la gievgia. La communicaziun a las medias è gia planisada. Michael Barnier haja avertì danovamain ch’il temp prevesì per tractar passia svelt, scrivan pliras agenturas da novitads.

Ina maioritad dal suveran britannic aveva sa decidì ils 23 da zercladur 2016 per sortir suenter passa 40 onns da l’UE.

RR novitads 12:00