Cun mascras e plazzas libras – uschia sa mettan las autoritads da l'UE avant il sgular en temp da corona. Ellas han preschentà las directivas correspundentas. En quellas vegn cusseglià a tut ils passagiers e la crew da metter si mascras da protecziun cura ch'ellas arrivan a l'eroport e da pir prender giu quellas a la destinaziun. Excepziuns sajan pussaivlas per uffants sut 6 onns. En l'aviun duai vegnir laschà liber in plaz per retscha u mintga segunda retscha. Il service stoppia vegnir reducì sin il necessari.

L'associaziun aviatica internaziunala refusa prescripziuns da distanza a bord, perquai ch'ils tickets vegnissan uschia marcantamain pli chars.