Viadi a Baden-Württemberg be cun 10 dis quarantina

Il traffic da cunfin tranter la Svizra e Baden-Württemberg vegn puspè restrenschì. Tgi che vul ir en il Bundesland tudestg per motivs turistics u per ir a cumprar en, sto ir là 10 dis en quarantina. Quai ha decis la regenza da Baden-Württemberg pervi da la situaziun da corona actuala. Cun la nova regla impedescha Baden-Württemberg che Tudestgas e Tudestgs vegnian en Svizra per ir cun skis.

Avant pudevan ils viagiaturs ir en la regiun da cunfin per 24 uras senza stuair ir en quarantina. Betg ir en quarantina na ston persunas che ston ir per motivs da lavur a Baden-Württemberg u per motivs famigliars.