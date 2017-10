Trais fisichers americans survegnan il premi nobel

Il premi nobel da la fisica va quest onn als trais perscrutaders americanas Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne. Els han cumprovà per l’emprima giada las undas da gravitaziun che sa furman en il cosmos.

Il project Ligo (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory/Laser-Interferometer) è in observatori cun il qual las undas da gravitaziun han per l’emprima giada pudì vegnir cumprovadas. Il 1992 è quest project vegni fundà il mument occupa el plirs 100 scienziads en passa 40 instituts.

Cumprovà las teorias da Einstein

Las undas da gravitaziuns ord il cosmos eran vegnidas numnadas per l’emprima giada en la teoria da la relativitad dal fisicher Albert Einstein. Cumprovadas èn ellas vegnidas per l’emprima giada il settember 2015 cun observar ina collisiun da duas rusnas nairas. Cun questas mesiraziun duai vegnir eruì co il cosmos ed uschia er nossa terra è sa furmada.

RR novitads 12:00