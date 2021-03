Ina nav a container ha la notg sin mesemna fatg naufragi en il chanal dal Suez e blochescha dapi lura la ruta da transport impurtanta tranter l'Asia e l'Europa. Otg runanavs sajan en acziun per deliberar la nav a containers, ha communitgà l'autoritad da l'Egipta dal chanal dal Suez. Raschun per l'incap saja stà la schletta vista suenter in orcan da sablun.

Quant ditg ch'il chanal resta bloccà n'è il mument anc betg cler. Tenor funcziunaris da l'Egipta pudess quai dentant cuzzar plirs dis.

Tenor maletgs da radar sa tracti da la nav «Ever Given». Quella è tenor Vesselfinder.com 400 meters lunga e 59 meters lada e stat sut bandiera dal Panama. La nav era da viadi da la China envers Rotterdam en ils Pajais Bass.

Il chanal dal Suez è part da la ruta da transport impurtanta tranter l'Asia e l'Europa. El collia la Mar Mediterrana cun la Mar Cotschna e scursanescha la via da l'India en l'Europa per radund 7'000 km. Gist per transports dad ieli mineral or da l'Irac u da l'Arabia Saudita en l'Europa u en ils Stadis Unids na datti betg grondas alternativas che passar tras il chanal da Suez. La via pli lunga enturn il Cap da la buna speranza cuzzass radund trais emnas pli ditg.

Transport da martganzias è bloccà

Schebain en il nord sco er en il sid dal lieu d'accident sajan sa furmadas colonnas da navs da containers – quai tenor ils radars da bastiments Vesselfinder.com e Marinetraffic. En media passan mintga di radund 50 navs il chanal. Ch'il chanal è bloccà ha uschia consequenzas sin il transport da rauba.

Mintga di ch'il chanal saja serrà, na possian las navs betg furnir mangiativas, carburants e martganzias industrialas en l'Europa e viceversa sajan er exports da l'Europa bloccads, ha ditg l'anteriur commerziant Salvatore R. Mercogliano envers l'agentura da novitads AP.