Trump cun novas restricziuns d’entrada

Novas restricziuns per viagiar en ils Stadis Unids, quai ha annunzià il president american Donald Trump. Da nov èn burgais d'otg pajais pertutgads.

Tenor indicaziuns da la regenza americana èn uss danovamain il Tschad, la Venezuela e la Corea dal Nord pertutgads da las restricziuns. Sin la glista èn il mument er ils stadis Iran, Jemen, Libia, Somalia e Siria. Betg pli sin questa glista da restricziuns è il Sudan.

Betg per tut ils pajais valan las medemas restricziuns

Ils burgais dals otg pajais na ston betg tuts quintar cun las medemas restricziun. Per la Venezuela valan las restricziuns per exempel sulet per tscherts commembers da la regenza e lur famiglias, scriva la Chasa alva. La dumengia èn scadids scumonds d’entrada per burgais da sis stadis per gronda part islamics.

