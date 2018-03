Per la terza giada entaifer 14 mais mida il cusseglier da segirtad american: davent dals 9 d'avrigl surpiglia John Bolton il post. L'actual cussegliader da segirtad Herbert Raymond McMaster ha il president american Donald Trump relaschà.

McMaster haja fatg buna lavur, ed ils dus vegnian a mantegnair lur amicizia, ha Trump scrit sin Twitter. Er al militar vegnia l'actual general McMaster a dir adia davent da la stad. Tenor indicaziuns da la Chas'alva saja quai stà ina decisiun communabla. McMaster haja servì pli che 30 onns als Stadis Unids.

Aderent d'ina politica da l'exteriur radicala

Dentant che l'actual cussegliader da segirtad è enconuschent sco politicher plitost moderà, vala Bolton sco aderent d'ina politica da l'exteriur dira. Uschia è el gia s'exprimì per in engaschi armà en la Corea dal Nord u en l'Iran. E durant il temp d'uffizi da Präsident George W. Bush era Bolton in dals defensurs ils pli extrems da la guerra en l'Irac.

Il post dal cussegliader da segirtad è dentant betg il sulet tar quel ch'ina persuna pli moderada vegn remplazzada d'ina persuna pli radicala. Betg daditg ha Trump communitgà da remplazzar il minister da l'exteriur Rex Tillerson cun il criticher da l'iran Mike Pompeo.

