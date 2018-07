Tar l'inscunter cun il president russ, Wladimir Putin ha il president american, detg ch'el na craja betg che la Russia haja empruvà d'influenzar las elecziuns per il presidi en ils Stadis Unids. El na vesia nagina raschun pertge ch'i duai esser stà la Russia. Uss ha el curregì sia remartga.

Donald Trump ha curregì sia remartga: El acceptia la conclusiun dal servetsch secret che la Russia ha influenzà las elecziuns per il presidi il 2016. El haja per sbagl detg il cuntrari, punctuescha Trump en la Chas'alva. Cun leger tras in transcrit da la conferenza da medias haja el vis ch'el saja s'exprimì fauss.

Perquai ch'el aveva detg ch'el na craja betg che la Russia haja influenzà las elecziuns, sto Trump uss sa dustar cunter critichers che pretendan ch'el simpatiseschia memia ferm cun la Russia. Trump vul lavurar ensemen cun la Russia. La Russia ed ils Stadis Unids possedan ensemen radund 90% da las armas atomaras sin il mund. «Jau less be che noss pajais è segir», ha detg Trump.

Segn per flaivlezza

Sco reacziun sin la correctura da Trump ha il manader da l'opposiziun en il senat, il democrat Chuck Schumer detg ch'el saja da l'avis, che la correctura vegnia 24 uras memia tard ed en il fauss lieu. Sche Trump na possia betg dir a president Putin en fatscha ch'el n'haja betg raschun e ch'il servetschs secrets dals Stadis Unids hajan raschun, na saja quai betg effectiv e mender. Tenor Schumer saja quai in ulteriur segn per flaivlezza.

Er l'emettur da televisiun Fox News, ch'è uschiglio allià ferm cun Trump ha titulà en sia ediziun online: «Trump macht einen Rückzieher».

