Avant tschintg onns saja il Stadi Islamic stà ina forza fitg pussanta e malsegira en il Proxim Orient, hai gì num en la posiziun che la pledadra da Trump ha prelegì. Ils Stadis Unids hajan battì il kalifat territorial. Quai na muntia dentant betg che la coaliziun mundiala en il cumbat cunter l'SI u lur campagna saja a fin.

Critica massiva da las atgnas retschas

Gist suenter l'annunzia da Trump hai dà critica massiva da las atgnas rtschas da Trump. L'expert per la Siria, Charles Lister ha declerà che la decisiun da Trump saja in scenari da siemi per il Stadi Islamic ma er per la Russia, l'Iran ed la regenza siriana dal president Baschar al-Assad. L'IS ha anc oz declerà d'avair commess in attentat.

Malgrà che la decisiun n'è betg propi ina surpraisa, è la decisiun da Donald Trump enorm naiva.

Consequenzas massivas per la repartiziun da pussanza

Tenor il Pentagon èn staziunads var 2’000 schuldads americans en la Siria. En il cumbat cunter la milissa terroristica Stadi Islamic han Ils Stadis Unids sustegnì las forzas democraticas da la Siria.

Che l'USA vul sa retrair po avair consequenzas massivas per la repartiziun da la pussanza en il pajais. Rivals dals Stadis Unids, sco la Russia e l'Iran han pudì gudagnar ina grond'influenza en il pajais. Ma Trump n'è betg pront d'investir dapli daners en la Siria. Uss duain auters s'empatschar.

