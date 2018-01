Il president american ha tegnì ses emprim pled avant il congress davart la situaziun da la naziun

Trump pretenda dapli daners per l'infrastructura ed il militar (en spezial per l'arsenal d'armas atomaras)

la praschun da Guantanamo na vegn betg serrada

Anteriurs praschuniers duain survegnir ina «segunda schanza»

I n'haja maina dà in meglier temp per cumenzar a viver il siemi american, uschia ha ditg Donald Trump en ses pled a la naziun (State of the Union). El ha appellà a la populaziun da sa tegnair ensemen. «Ensemen pudain nus cuntanscher tut», ha el ditg. En enquistas è ina maioritad dal maini che Trump haja fatg avanzar l'ultim onn la separaziun dals Stadis Unids.

Ils uschènumnads «dreamers» - pia immigrants illegals ch'èn gia vegnids sco giuvenils en ils Stadis Unids - possian survegnir il dretg da burgais, uschia ha ditg Trump. La lotteria da visa e la reuniun da famiglia vul el abolir.

In minister manca tar il pled Mintgamai in minister na dastga betg seser en il publicum durant il pled a la naziun. Uschia duai vegnir garantì che la regenza americana exista vinavant en cas d'ina disgrazia u d'in attatga. Quest onn ha il minister d'agricultura Sonny Perdue gì questa rolla dal «designated survivor» (il survivent designà)

Il cumbat cunter il terrorissem islamistic vegnia el a cuntinuar enfin la destrucziun definitiva dal "Stadi islamic", ha annunzià Trump. Fin uss sajan reconquistà bunamain 100% dals territoris occupads dal SI en la Siria e l'Irac. Il cumbat stoppia dentant ir vinavant.

Cuntrari a ses antecessur Obama vul Trump mantegnair la praschun Guantanamo. E Trump ha era ditg che l'arsenal dad armas atomaras stoppia vegnir modernisà e restructurà. Per l'infrastructura pretena il president 1,5 billiuns dollars.

